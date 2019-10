Met Verbond van Dekenijen naar kerstmarkt in Keulen Frank Eeckhout

11 oktober 2019

10u24 3 Zottegem Het Verbond van Dekenijen brengt op maandag 2 december een bezoek aan de kerstmarkt in Düsseldorf.

De kerstmarkt in Keulen is groots. Op veel pleinen en in de straatjes eromheen is wat te beleven. Toch is dat niet wat de kerstmarkt in Keulen speciaal maakt. Het is het decor dat de kerstmarkt van Keulen zo bijzonder maakt. Een plein vol leuke kraampjes en mooie kerstverlichting met op de achtergrond de grootste en meest imposante Dom van Duitsland. De bus vertrekt om 6 uur op de Markt in Zottegem en de terugkomst is voorzien omstreeks middernacht. Inschrijven kan tot 27 november bij Guy Buysse op het nummer 0478/45.64.11 of via mail naar guybuysse@skynet.be en kost 25 euro per persoon. De plaatsen zijn beperkt. De inschrijvingen worden afgesloten op 27 november.