Met de bib op uitstap naar de boekenbeurs in Antwerpen Frank Eeckhout

22 oktober 2019

11u23 1 Zottegem Goed nieuwe voor alle boekenwurmen. Samen met de andere bibliotheken van Route42 organiseert de Zottegemse bibliotheek busvervoer naar de boekenbeurs in Antwerpen.

Op zaterdag 9 november vertrekken drie bussen vanuit Zottegem, Geraardsbergen, Lierde, Herzele, Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem richting de Expo in Antwerpen. Mensen die in Zottegem willen opstappen, vertrekken om 10.30 uur en komen terug rond 18.30 uur. Een ticket voor de bus kost slechts 5 euro en je kunt ook je tickets voor de boekenbeurs aan een voordeeltarief bestellen. “Een echte aanrader want zelfs de trouwste bezoekers van de boekenbeurs zullen dit jaar verrast worden. Er staan immers heel wat nieuwigheden op het programma: een audiotour, de Letterenloft, focuszones, een ligweide en uiteraard meer dan 300.000 boeken", weet schepen van Cultuur Lieselotte De Roover (CD&V). Voor meer info en inschrijvingen kun je terecht in de stadsbibliotheek van Zottegem of een andere Route42-bib.