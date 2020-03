Meesteroplichter opgepakt na vondst cannabisplantage Frank Eeckhout

27 maart 2020

12u34 30 Zottegem Politie Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem heeft vrijdagvoormiddag meesteroplichter Bart V.C. uit Erpe-Mere in de boeien geslagen. In de woning van de man troffen de speurders ook nog eens een grote cannabisplantage aan. V.C. had de woning vorige zomer gekocht en was ze aan het verbouwen.

Als uitbater van speelhal en restaurant Atlantic Games op de Buke in Zottegem kwam Bart V.C. eerder al in aanraking met het gerecht. Daar vergokte hij honderdduizenden euro’s, waarna hij het op een lopen zette. In 2007 sprak de rechtbank van Oudenaarde het faillissement van de speelhal uit. Bart V.C. zocht daarna zijn geluk in de branche van luxewagens. Maar ook dat liep fout. De man verkocht luxevoertuigen van klanten en ging met het geld op de vlucht naar het buitenland.

Luxewagens

V.C.’s garage langs de Oudenaardsesteenweg in Erpe stond jarenlang vol met luxewagens. Hij verkocht ze door, maar leverde de wagens niet. Sommige voertuigen verkocht hij zelfs twee keer. Toen het hem te heet onder de voeten werd, vluchtte hij naar Venezuela, het thuisland van zijn vrouw. Daar kon hij na intensief onderzoek worden opgespoord. Zelfs daar kon hij het oplichten blijkbaar niet laten. In maart vorig jaar werd V.C. dan ook opnieuw veroordeeld, dit keer tot een celstraf van twee jaar, met uitstel. Hij kreeg ook een boete van 8.000 euro, waarvan de helft met uitstel. De rechter legde hem een beroepsverbod op van 10 jaar.

Bart V.C. gooide het dan maar over een andere boeg en startte met een cannabisplantage in de Astridstraat in de Zottegemse deelgemeente Oombergen, in een woning die hij vorige zomer kocht. De politie van de zone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem kwam de plantage echter op het spoor, en vrijdagvoormiddag vielen de agenten de woning binnen.

Grote vis

Kort na de inval kwam Bart V.C. de straat ingereden. In plaats van rechtsomkeer te maken, parkeerde hij zijn Mercedes op de oprit van de woning, waarna hij doodleuk uitstapte en een praatje maakte met de agenten. Hij ging nog als vrij man de woning binnen, maar werd even later geboeid en met een jas over het hoofd weggeleid en overgebracht naar het politiecommissariaat. De agenten doorzochten daarna ook zijn wagen en lieten een team van het labo van parket Oost-Vlaanderen komen om sporenonderzoek te verrichten. Hoeveel plantjes de speurders in de woning aantroffen, is nog niet geweten. Maar dat ze een grote vis hebben opgepakt, is wel duidelijk. Na onderzoek werd de woning verzegeld. De wagen van de verdachte werd weggehaald.