Meerlaan (N462) vier dagen afgesloten voor wegenwerken Frank Eeckhout

24 augustus 2020

09u57 15 Zottegem Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is maandag gestart met herstellingswerken aan de Meerlaan in Zottegem. Onder voorbehoud van goede weersomstandigheden, moeten deze werken op donderdag 27 augustus achter de rug zijn.

De rijweg gaat vier dagen dicht om een nieuwe toplaag aan te brengen en de greppels te vernieuwen. Fietsers worden in beide richtingen omgeleid via de Zuidstraat. Het doorgaand verkeer (-3,5 ton) vanuit Erwetegem richting Zottegem centrum rijdt om via Tweekerkenstraat, Godveerdegemstraat, Broeder Mareslaan, Laurens de Metsstraat, Grensstraat, Noordstraat, rondpunt, Graaf van Egmontstraat, Kasteelstraat, Molenkouter en Sint-Andriessteenweg. Het doorgaand verkeer (-3,5 ton) vanuit Strijpen rijdt om via Molenkouter, Kasteelstraat, Neerhofstraat, Laurens de Metsstraat, Broeder Mareslaan, Godveerdegemstraat, Jasmijnstraat en Tweekerkenstraat. Het zwaar verkeer (+3,5 ton) wordt in beide richtingen omgeleid via de Beugelstraat richting Velzeke en zo via de N46 Provinciebaan naar de N42 Europaweg.