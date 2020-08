Meerlaan gaat vier dagen dicht voor herstellingswerken Lieke D'hondt

12 augustus 2020

12u16 3 Zottegem Het Agentschap Wegen en Verkeer start op maandag 24 augustus met de herstelling van de Meerlaan in Zottegem. De weg krijgt een nieuwe toplaag en vernieuwde greppels en gaat daarom vier dagen dicht.

Tijdens de werken zullen enkel voetgangers gebruik kunnen maken van de Meerlaan. Fietsers moeten omrijden via de Zuidstraat. Doorgaand verkeer dat van Erwetegem komt, kan omrijden via de Tweekerkenstraat, Godveerdegemestraat, Broeder Mareslaan, Laurens de Metsstraat, Grensstraat, Noordstraat, Graaf van Egmontstraat, Kasteelstraat, Molenkouter en Sint-Andriessteenweg. Verkeer dat van Strijpen komt, volgt de omleiding via Molenkouter, Kasteelstraat, Neerhofstraat, Laurens de Metsstraat, Broeder Mareslaan, Godveerdegemstraat, Jasmijnstraat en Tweekerkenstraat. Zwaar verkeer zal omgeleid worden via de Beugelstraat richting Velzeke en via de N46 Provinciebaan naar de N42 Europaweg.

Bewoners van de Meerlaan, Atheneumstraat, Molenstraat en Wurmendries en omgeving vinden op www.wegenenverkeer.be/zottegem meer info over hoe ze hun woning kunnen bereiken tijdens de werken.