Meerderheid wil geboortepremie van 25 euro invoeren Lieke D'hondt

26 juni 2020

17u15 0 Zottegem Het stadsbestuur van Zottegem lanceert een geboortepremie. Ouders van kinderen die vanaf 1 januari 2020 zijn geboren of geadopteerd zijn voor de leeftijd van 12 jaar, zullen een waardebon ter waarde van 25 euro krijgen. De bon kunnen ze inwisselen bij lokale handelaars.

“Deze actie is opgenomen in het meerjarenplan en we maken er nu ook echt werk van”, zegt schepen van Burgerzaken Lieselotte De Roover (CD&V). “We willen ouders een klein duwtje in de rug geven en hen feliciteren met de geboorte van hun kind of kinderen.” De stad kiest niet voor cash geld, maar voor een waardebon. “Dat is opnieuw, naast de waardebonnen die het stadsbestuur cadeau geeft bij huwelijken en jubilea, een extra steun voor onze lokale handelaars”, vertelt schepen van Middenstand Evelien De Both (N-VA).

Afhalen

Het Huis van het Kind zal de jonge ouders uitnodigen om de bon in ontvangst te komen nemen. Dat zal één keer om de zes maanden gebeuren. De ouders kunnen dan meteen ook kennismaken met de dienstverlening van het Huis van het Kind. De geboortepremie zal maandag ter stemming gelegd worden op de gemeenteraad.