Meer veiligheid voor de zwakke weggebruiker: Fietsersbond hertekent Jasmijnstraat Frank Eeckhout

02 april 2020

11u45 1 Zottegem De Zottegemse Fietsersbond kroop achter de tekentafel om aan te tonen dat de Jasmijnstraat op een veilige manier kan heringericht worden. “In onze simulatie wordt rekening gehouden met elk type weggebruiker en met de bewoners van de Jasmijnstraat. Zij krijgen duidelijk afgebakende parkeervakken”, zegt Rudy Muls van de Fietserbond.

In het verleden lieten de Fietsersbond en buurtbewoners zich al kritisch uit over de verkeersveiligheid van de proefopstelling ter hoogte van de kruispunten met de Godveerdegemstraat, Tweekerkenstraat en Jasmijnstraat. “Nu het stadsbestuur er voor kiest om deze proefopstelling ook definitief te behouden, moet er wat gebeuren aan de weginrichting. Als Fietsersbond hopen wij op een structurele oplossing. Daarom zijn wij zelf achter te tekentafel gekropen om zelf een voorstel uit te werken. Met dit voorstel wil de Zottegemse Fietsersbond zich constructief opstellen en tonen dat een veilige inrichting voor elke weggebruiker perfect mogelijk is”, zegt Rudy Muls.

Rekening gehouden met bewoners

In de Jasmijnstraat mag het autoverkeer nog naar beneden rijden richting Tweekerkenstraat. Fietsers en voetgangers kunnen zich nog verplaatsen in beide richtingen. “Momenteel is het voor fietsers absoluut niet veilig. De Fietsersbond dringt daarom aan bij de twee wegbeheerders, de stad Zottegem en het Agentschap Wegen en Verkeer, om van een veilige herinrichting een prioriteit te maken. De simulatie toont aan de buurtbewoners en weggebruikers hoe de straat er in de toekomst kan uitzien. Er wordt rekening gehouden met elk type weggebruiker, maar ook met de bewoners van de Jasmijnstraat want in onze simulatie krijgen zij duidelijk afgebakende parkeervakken. Het wegprofiel wordt aangepast om overdreven snelheid zoveel mogelijk te weren. Daarnaast zijn er vrijliggende fietspaden langs beide richtingen met een voetpad.”

De Fietsersbond wil zoveel mogelijk structurele oplossingen zien. “Verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid zijn belangrijk. Dit verkeersknooppunt moet meteen een duidelijke heraanleg krijgen. Dat is in het voordeel van elke weggebruiker. Ook op de Verkeersraad formuleerden we eerder al voorstellen om verkeersveiligheid rond dit punt te verbeteren”, besluit Rudy Muls.