Meer dan helft fietspaden langs gewestwegen voldoet niet aan eisen: ook Provinciebaan/N46 wacht al jaren op heraanleg Frank Eeckhout

25 september 2020

08u26 0 Zottegem De versleten Provinciebaan (N46) in Velzeke-Ruddershove zou in 2019 heraangelegd worden. Zou, want de strook van 2,6 kilometer (tussen de spoorlijn en dranken Pede) ligt er nog steeds even slecht bij als enkele jaren geleden. Fietsers en voetgangers riskeren er elke dag hun leven. De timing van de werken wordt steeds weer aangepast.

Bewoners en handelaars van de Provinciebaan in Elene en Velzeke klagen al jaren steen en been over de abominabele staat van het wegdek voor hun deur. Vorig jaar hadden ze zich op verbetering maar de werken werden opnieuw uitgesteld. Over een strook van 2,6 kilometer moeten er een nieuw wegdek, enkelrichtingsfietspaden, groenbermen en voetpaden komen. Omdat er maar weinig schot kwam in de plannen voor de heraanleg van de N46 voerde het stadsbestuur van Zottegem al een snelheidsbeperking van 50 per uur in op het heraan te leggen gedeelte van de weg. Die snelheidsverlaging kwam er na een petitie van de bewoners.