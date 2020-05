Medewerkers volop bezig met verwerken eerste levering mondmaskers Frank Eeckhout

08 mei 2020

12u25 8 Zottegem In Zottegem, Herzele en Sint-Lievens-Houtem zijn medewerkers bezig met het verwerking van een eerste levering mondmaskers voor de inwoners.

De eerste levering mondmaskers voor alle inwoners van Zottegem, Herzele en Sint-Lievens-Houtem, die samen werden aangekocht, is toegekomen. “Onze medewerkers zijn onmiddellijk met veel enthousiasme gestart met de verpakking en verdeling van de mondmaskers, de extra filters, en de bijhorend infofolder. Vrijdag en zaterdag vinden de eerste inwoners hun pakket in de brievenbus. De volgende leveringen van maskers is voorzien voor volgende week vrijdag en de vrijdag nadien. In totaal verpakken en verdelen we meer dan 60.000 mondmaskers voor onze politiezone. Dat is een grote logistieke operatie die enige tijd vraagt. Niet iedereen kan dus even snel zijn of haar mondmasker krijgen", laat de Zottegemse burgemeester Jenne De Potter (CD&V) weten.