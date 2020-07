Medewerkers blussen brandje in koffiebranderij Hoorens Frank Eeckhout

15 juli 2020

15u42 5 Zottegem Medewerkers van koffiebranderij Hoorens op het Sint-Hubertusplein in Sint-Maria-Oudenhove hebben zelf een beginnend brandje geblust in de productieruimte.

Brandweerposten Brakel en Zottegem werden woensdag omstreeks 13 uur gealarmeerd voor een industriebrand in de Zottegemse deelgemeente Sint-Maria-Oudenhove. In de productieruimte van koffiebranderij Hoorens hadden medewerkers rook en vlammen opgemerkt. “In de branderij branden ze met pellets. In een buis was rookontwikkeling en brand ontstaan door aangekoekte pellets. Medewerkers slaagden er echter in om het vuur te doven waardoor wij niet meer hoefden te blussen. We hebben de productieruimte geventileerd en de buis vrijgemaakt”, zegt Officier Rudi Kindekens van brandweerpost Brakel.