Matthias Diependaele ruilt Zottegem voor Vlaanderen Frank Eeckhout

02 oktober 2019

00u55 2 Zottegem Matthias Diependaele (N-VA) wordt minister in de Vlaamse regering van Jan Jambon. Dat werd dinsdagavond laat bekendgemaakt op het partijcongres van N-VA in Antwerpen. Daardoor moet N-VA in Zottegem op zoek naar een nieuwe schepen.

De kogel is door de kerk. Matthias Diependaele krijgt een ministerportefeuille in de Vlaamse regering. Diependaele krijgt waarschijnlijk de bevoegheden Financiën, Begroting en Wonen. De ministerpost van de N-VA’er heeft gevolgen voor het Zottegemse schepencollege. Daar is Diependaele momenteel schepen Openbare Werken, Ruimtelijke Ordening, Deelgemeenten, Verkeer en Mobiliteit en Dierenwelzijn. Binnen twee jaar zou Diependaele burgemeester worden in Zottegem. Wie in zijn plaats schepen wordt, is nog niet geweten. Het meest waarschijnlijke scenario is dat gemeenteraadsvoorzitter Peter Lagaert promoveert tot schepen en dat een partijgenoot zijn plaats inneemt als voorzitter van de gemeenteraad.