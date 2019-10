Matthias Diependaele ruilt Zottegem in voor Vlaanderen: wat zijn de gevolgen? Frank Eeckhout

02 oktober 2019

14u41 4 Zottegem Schepen Matthias Diependaele (N-VA) ruilt Zottegem in voor een ministerpost in de Vlaamse regering van Jan Jambon. In die regering wordt hij bevoegd voor Financiën, Begroting, Onroerend Erfgoed en Wonen. De verhuis van de N-VA’er heeft ook gevolgen voor Zottegem, want in 2022 zou Diependaele huidig burgemeester Jenne De Potter opvolgen. “Ik zal dan waarschijnlijk titelvoerend burgemeester worden, zoals Alexander De Croo gedaan heeft in Brakel”, zegt Diependaele.

Pas toen Bart De Wever dinsdagavond het podium opstapte, vernam Matthias Diependaele (40) dat hij minister ging worden. “Bart stapte op mij af en fluisterde het mij toe. Ik was totaal verbouwereerd. Ik wist wel dat ik kans maakte op een ministerambt, maar het nieuws kwam toch nog als een verrassing. Ik heb dan ook geen seconde getwijfeld en wil deze kans met beide handen grijpen. Of ik Zottegem hierdoor in de steek laat? Neen! In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen heb ik altijd gezegd dat ik voor het hoogste ging. In Zottegem was dat de sjerp, op Vlaams niveau een ministerportefeuille. Ik laat Zottegem trouwens niet in de steek. Met N-VA zullen wij blijven wegen op het beleid en ik zal mijn steentje hiervoor bijdragen", verzekert Diependaele.

Titelvoerend burgemeester

Woensdag om 14 uur legde Matthias Diependaele in het Vlaams parlement de eed af als minister. Sinds 14 uur moet Zottegem het voorlopig met één schepen minder doen. “Mijn ministerambt is niet verenigbaar met het ambt van schepen. Partijgenoten Evelien De Both en Brecht Cassiman nemen voorlopig mijn bevoegdheden over. Ik ga hen hierbij zoveel mogelijk bijstaan. De komende dagen beraden we ons met het partijbestuur over mijn opvolging. De volgende gemeenteraad is pas op 18 november. We hebben dus nog even tijd. Ook wie in 2022 burgemeester wordt, gaan we dan bespreken. Ik zal waarschijnlijk wel titelvoerend burgemeester zijn. Wie van onze partij dan waarnemend burgemeester wordt, bespreken we dan wel. Maar eerst wil ik wat slaap inhalen, want de nachten waren heel kort de voorbije weken.”

Stempel blijven drukken

Diependaele wil vanuit de Vlaamse regering niet alleen wegen op het beleid in Zottegem. “Ik kan nu mijn stempel mee drukken op de hele provincie. Daar kunnen alle Oost-Vlamingen en bij uitbreiding alle Vlamingen alleen maar beter van worden. Al keek ik er ook heel erg naar uit om burgemeester van Zottegem te worden. De nieuwe bestuursploeg werkt daar goed samen en we zorgen voor een nieuwe, frisse wind in de Egmontstad. Maar ik treur niet. Die sjerp komt later misschien nog wel. Ik ben tenslotte pas 40 jaar, wat nog jong is in de politiek", besluit de kersverse minister.