Massaal protest tegen kap 131 bomen in Ravottersbos Frank Eeckhout

20 november 2019

12u11 4 Zottegem Buurtbewoners, scholen en lokale politici staan op hun achterste poten nadat Agentschap Natuur en Bos een kapvergunning heeft afgeleverd voor het rooien van 131 bomen in het Ravottersbos in Sint-Maria-Oudenhove. “De bomen moesten normaal vorige week al gerooid worden maar door het slechte weer hebben we wat tijd kunnen kopen om ons te organiseren", zeggen initiatiefnemers Alexanders Janssens en Kristel Cuvelier .

Had de regen vorige week geen roet in het eten gegooid, het bos op de hoek van de Vossenholstraat en de Kloosterbosstraat in Oudenhove was al gerooid. De kapvergunning dateert al van vorig jaar maar het werd pas vorige week duidelijk dat de bomen gerooid gingen worden toen wandelaars de nummers opmerkten op de stammen. “Het bos is in private handen en de kapvergunning is volledig legaal. Toch begrijpen wij het Agentschap Natuur en Bos niet dat ze zo’n ecologisch waardevol bos laten verdwijnen. Overal wordt opgeroepen om extra bossen te planten en hier gaat men bomen kappen. Het bos is al te zien op kaarten uit de achttiende eeuw. In de Eerste Wereldoorlog werd het gerooid door de Duitsers maar nadien werden de bomen opnieuw aangeplant. Die bomen zijn nu zo’n 100 jaar oud", weet Kristel Cuvelier.

De eigenaar van het bos moet na de kap wel nieuwe bomen planten maar dat is voor de actievoerders niet hetzelfde. “Het gaat tientallen jaren duren voor de natuur zich herstelt en voor kinderen opnieuw kunnen ravotten in het bos. Daarom proberen we nu enkele acties op poten te zetten om het bos alsnog te redden. Het Zottegemse stadsbestuur heeft haar steun al toegezegd en ook Vlaams minister Matthias Diependaele beloofde de zaak aan te kaarten bij zijn collega Zuhal Demir. Daarnaast krijgen we ook veel steun van de scholen uit de buurt. Kinderen maken tekeningen met slogans voor het behoud van het bos. Met al deze acties hopen we tijd te kopen om de eigenaar op andere gedachten te brengen. Een andere mogelijkheid is fondsen verzamelen om het bos te kopen, eventueel samen met de stad", vult Alexander Janssens aan.

Alexander en Kristel trokken woensdagvoormiddag naar Vrije Basisschool De Groene Poort in Sint-Maria-Oudenhove om tekeningen van de leerlingen in ontvangst te nemen. “Ook voor ons is het bos heel waardevol,” zegt directeur Ann Van den Steen. “Onze kinderen gaan er spelen en trekken er tijdens de Week van het Bos elke dag naartoe. De herfst is bovendien dé periode waarin ze leren over de natuur. Daarom verlenen we graag onze steun aan de actievoerders in de hoop dit stukje natuur te behouden", zegt de directeur. En de leerlingen zelf? Die lieten er geen twijfel over bestaan. Hun tekeningen maakten het al duidelijk maar ook hun stem klonk luid: “Het bos moet blijven", schreeuwden ze in koor.

Zaterdag om 11 uur wordt opnieuw actie gevoerd. Plaats van afspraak is de weide van Natuurpunt in de Vossenholstraat.