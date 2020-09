Marktbezoekers kunnen weekendje weg winnen Frank Eeckhout

29 september 2020

08u45 1 Zottegem Ter gelegenheid van de Week van de Markt kunnen bezoekers van de wekelijkse dinsdagmarkt in Zottegem vandaag en morgen een ‘Weekendje weg in Oost-Vlaanderen’ ter waarde van 250 euro winnen.

“Het is de eerste keer dat stad Zottegem deelneemt aan de Week van de Markt, een initiatief van de provincie Oost-Vlaanderen. We willen hiermee onze wekelijkse dinsdagmarkt extra in de kijker zetten en de consument bewust maken van het aanbod en beleving op de markt,” zegt schepen van Middenstand Evelien De Both (N-VA). Op twee dinsdagen, 29 september en 6 oktober, zullen de marktkramers tijdens de wekelijke markt in het centrum hun klanten bedanken en spaarkaarten verdelen. “Onze inwoners kunnen dan stempels verzamelen en drie stempels zijn voldoende om een volle spaarkaart te hebben. De volle spaarkaarten kunnen afgegeven worden aan het standje van de dienst economie dat tijdens de dinsdagmarkt van 6 oktober zal aanwezig zijn. Uit alle volle spaarkaarten wordt dan één winner getrokken die een weekendje weg in Oost-Vlaanderen ter waarde van 250 euro wint", aldus De Both