Marijn Devalck wijst leerlingen op gevaren dode hoek Frank Eeckhout

07 oktober 2019

14u20 1 Zottegem Een vrijwilligersteam van Rotary Zottegem, Transport en Logistiek Vlaanderen en de lokale politie hebben de leerlingen uit het zesde leerjaar van de Zottegemse scholen maandag gewezen op de gevaren van een dode hoek bij vrachtwagens.

“In het theoretisch gedeelte krijgen de kinderen een video te zien, waarin de gevarenzones aan de hand van reële verkeerssituaties worden toegelicht. De scholieren maken in de video kennis met de vier eenvoudige vuistregels van de campagne. De vuistregels vormen de rode draad in het gehele pedagogische concept van ‘Veilig op Weg’. Eén van die vuistregels stelt om steeds drie meter afstand te houden van een vrachtwagen. Na de video moeten de leerlingen lesformulieren invullen, waarbij vraagjes worden gesteld over de video. Daarna wordt de theorie omgezet in praktijk en gaan de leerlingen achter het stuur van een vrachtwagen zitten om op die manier een beter inzicht te krijgen in de beperkingen waarmee een chauffeur, qua zichtveld, wordt geconfronteerd”, luidt het. Na de les kregen alle deelnemers gratis een fluoveiligheidsjasje.