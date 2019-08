Man zwaargewond bij frontale botsing op N42 Frank Eeckhout

20 augustus 2019

18u19 74 Zottegem Bij een frontale botsing op de N42 in Oombergen raakte een man uit Herzele zwaargewond. Zijn vrouw en baby liepen lichte verwondingen op. Ook de bestuurder van een bestelwagen raakte lichtgewond.

Het ongeval gebeurde dinsdag omstreeks 17 uur net voor de gemeentegrens met Oosterzele. Een bestelwagen van de firma Monument reed richting Vosken. Plots week de bestuurder af van zijn rijvak en botste frontaal op de Mercedes Vito van een gezin uit Herzele. De impact van der klap was zo groot dat de cabines van beide voertuigen volledig ingedeukt zijn. Als bij wonder slaagden alle inzittenden erin op eigen kracht hun voertuig te verlaten. De bestuurder van de Vito raakte wel zwaargewond. De verwondingen bij de andere inzittenden vielen mee. Door het ongeval onstond er op de N42 een file vanaan kruispunt Vosken in de richting van Wetteren. Aan de andere kant was het aanschuiven vanaf het kruispunt met IJshoute.