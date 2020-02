Man richt wapen op ‘indringer’ bij buren die met vakantie zijn: “Allemaal opgezet spel” LDO

13 februari 2020

15u06 0 Zottegem De 64-jarige Zottegemnaar T.B. staat in de rechtbank terecht voor inbreuken op de wapenwet, bedreiging en belaging. De man trok gewapend met een pistool naar het huis van zijn overbuur omdat hij dacht dat er indringers waren. Hij ontkent dat hij iemand heeft bedreigd.

De feiten dateren van eind augustus 2017. De overburen van de beklaagde zijn op dat moment op reis en hebben aan hun buurman gevraagd om op het huis te letten. Wanneer hij denkt indringers te zien in het huis, neemt hij zijn pistool en klopt hij aan. Een man doet de deur open, waarna de beklaagde het pistool op zijn buik richt en vraagt wie hij is. Pas als een vrouw aan de deur verschijnt, de dochter van de bewoonster, laat hij zijn wapen zakken en keert hij terug naar huis.

De slachtoffers dienen klacht in en er volgt een huiszoeking bij de beklaagde. De politie vindt heel wat vergunde wapens, waarvan een paar niet correct zijn opgeborgen en gewoon in de badkamer en slaapkamer liggen. Het parket vordert voor alle inbreuken samen een celstraf van één jaar en een boete van 4.400 euro.

Pesterij

De beklaagde ontkent in de rechtbank dat hij met een pistool naar het huis van de overburen is gewandeld. “Het is allemaal opgezet spel. Ze willen mij alles afpakken uit jaloezie. Ik had geen wapen bij toen ik ben gaan kloppen bij de overburen. Ik heb daar wel gesproken met een meisje, maar niet met een man. Toen ik wist dat er geen indringer was, ben ik gewoon terug naar huis gegaan.”

Volgens de advocaat van de man is het conflict ontstaan nadat zijn cliënt heeft geklaagd over foutparkeerders in de straat. “Hij heeft zijn burgerplicht gedaan, maar de klacht is eigenlijk een pesterij omdat hij heeft geklaagd over foutparkeerders die zijn oprit blokkeerden.”

De rechter zal op 12 maart een vonnis vellen.