Man op slag dood na klap tegen werfkraan in Zottegem Frank Eeckhout

06 mei 2020

01u23 0 Zottegem In de Elenestraat in het Oost-Vlaamse Zottegem is een man dinsdagavond kort na 23 uur met zijn wagen op een kraan gereden. Hij overleed ter plaatse. Door de klap viel te kraan op een woning.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De ravage in de Elenestraat in de Zottegemse deelgemeente Elene was enorm. Van de wagen van het slachtoffer bleef niets meer over. Over de omstandigheden van het ongeval heerst nog onduidelijkheid. Een verkeersdeskundige van parket Oost-Vlaanderen moet ter plaatse komen om de juiste omstandigheden te onderzoeken.

Een buurtbewoner, die de klap hoorde en meteen naar buiten snelde, zag op de plaats van het ongeval een Audi rechtsomkeer maken en met hoge snelheid wegrijden. Brandweerpost Zottegem kwam ter plaatse om de woning te stutten. Door het ongeval bleef de Elenestraat een hele tijd volledig afgesloten voor het verkeer.

Later meer.