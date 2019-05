Man ontdekt overspel van vrouw en duwt gaspedaal iets harder in: rijverbod van 20 dagen én 480 euro boete Lieke D'hondt

22 mei 2019

13u52 2 Zottegem Een liefdesbreuk is voor een man uit Destelbergen extra pijnlijk geëindigd. Hij heeft zich in de politierechtbank moeten verantwoorden voor een snelheidsovertreding die hij heeft begaan nadat hij het overspel van zijn vrouw had ontdekt.

“Mijn cliënt herinnert zich de bewuste dag nog goed, want hij ontdekte toen dat zijn vrouw overspel had gepleegd”, legt de advocate van de man uit. “Hij wou zo snel mogelijk weg uit de situatie en is in zijn auto gesprongen. De beelden bleven wel door zijn hoofd spoken en daardoor heeft hij het gaspedaal te diep ingedrukt.” De man werd uiteindelijk in Zottegem geflitst. De politierechter legt hem een boete van 480 euro op. De man moet zijn auto ook 20 dagen aan de kant laten staan in het weekend en op feestdagen.