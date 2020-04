Man gedagvaard omdat hij met niet-inwonende minderjarige op Markt zit Frank Eeckhout

13 april 2020

12u08 10 Zottegem Parket Oost-Vlaanderen afdeling Oudenaarde heeft een man van Afghaanse nationaliteit gedagvaard voor het niet respecteren van de coronamaatregelen.

De 20-jarige man, die in Zottegem woont, werd op paaszondag door de politie in het bijzijn van een niet-inwonende minderjarige aangetroffen op de Markt in Zottegem. Hij mag zich op 5 oktober komen verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Oudenaarde.