Man en vrouw proberen gestolen koersfietsen te verkopen op 2dehands.be: “Ik heb er geen verstand van, maar volgens mij waren ze niet nieuw” LDO

06 januari 2020

13u52 0 Zottegem Een 65-jarige vrouw uit Zottegem riskeert een boete van tweeduizend euro voor heling omdat ze enkele gestolen koersfietsen te koop heeft aangeboden op de website 2dehands.be. De dure fietsen waren door een inbrekersbende gestolen bij Best Bikes in Steenhuize.

Dieven drongen op 8 juni 2017 via het dak binnen bij Best Bikes in Steenhuize, uitgerekend de dag waarop andere criminelen een granaat naar de gevel van de winkel gooiden. Ze konden er een twintigtal fietsen stelen, maar de buit hebben ze niet kunnen verzilveren. Ze lieten de fietsen ergens achter om later op te pikken, maar iemand was hen voor. Y.D. vond de fietsen in een bos en ging ermee naar de 65-jarige R.C. om ze via 2dehands.be te verkopen. De vrouw pleegde zo, naar eigen zeggen zonder het te beseffen, een misdrijf.

Heling

“In plaats van de politie te verwittigen, besloten beide beklaagden om de fietsen te verkopen voor hun eigen geldgewin. Nochtans was het duidelijk dat de fietsen nog nieuw waren en afkomstig waren van een diefstal”, verduidelijkt het Openbaar Ministerie. De procureur vordert voor de vrouw een boete van 2.000 euro voor heling. De vriend riskeert een celstraf van zes maanden en een boete van 2.000 euro voor heling en het bedrieglijk verbergen van de gevonden fietsen.

Enkel de 65-jarige vrouw was maandag aanwezig in de rechtbank. Ze verklaart dat ze zich niet bewust was van het misdrijf. “Ik heb er niet bij stilgestaan dat de fietsen misschien gestolen waren. Ik heb geen verstand van koersfietsen, maar volgens mij waren ze niet nieuw.”

De rechter zal op 3 februari een vonnis vellen in deze zaak.