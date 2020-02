Man deelt slag uit aan wijkagent tijdens WK-match Rode Duivels na discussie over op gezicht geschilderde driekleur LDO

17 februari 2020

14u54 2 Zottegem Beklaagde P.S. heeft zich maandag moeten verantwoorden in de correctionele rechtbank. Hij gaf een wijkagent in Zottegem een slag op de schouder tijdens de WK-voetbalwedstrijd België – Tunesië in de zomer van 2018.

Het incident vond plaats voor café Den Engel in Zottegem, waar heel wat voetballiefhebbers waren verzameld om de wedstrijd van de Rode Duivels te volgen op groot scherm. P.S., zelf geen voetbalfan, kon het niet verdragen dat een supporter voortdurend probeerde de Belgische vlag op zijn gezicht te schilderen. De uitbater besloot tussenbeide te komen en zette de beklaagde aan de deur. De wijkagent die de discussie voor het café opmerkte kwam tussenbeide, maar kreeg een slag op de linkerschouder. Er volgde ook nog een bedreiging van de beklaagde.

“Geweld ten aanzien van politie wordt niet getolereerd”, benadrukt de procureur. “Bovendien is er duidelijk sprake van een agressieprobleem, want de beklaagde is al twee keer veroordeeld voor slagen en verwondingen en één keer voor bedreigingen.” De vordering van het parket luidt dan ook een celstraf van zes maanden en een boete van achthonderd euro, met probatievoorwaarden. Vonnis op 16 maart.