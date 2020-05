Man (48) overleeft zware crash met Porsche op N42 in Zottegem niet Frank Eeckhout

09 mei 2020

18u37 20

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Zottegem Bij een zwaar verkeersongeval op de N42 in Zottegem is zaterdagnamiddag de 48-jarige Filip T. uit Erpe-Mere om het leven gekomen. De man raakte bij een inhaalmanoeuvre een bestelwagen en door naast de rijbaan de dieperik in. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog een hele tijd reanimeren maar dat mocht niet baten. De veertiger overleed ter plaatse.

Filip T. kwam omstreeks 17 uur via het rondpunt in Godveerdegem de N42 richting Wetteren opgereden. Volgens de eerste vaststellingen reed T. met zijn Porsche naast een BMW. Voor hen uit reed een witte bestelwagen. Bij een inhaalmanoeuvre raakte de Porsche de bestelwagen links vooraan waarna de wagen de gracht indook. Door de crash vatte de motor van de Porsche vuur. Agenten die meteen na het ongeval al ter plaatse waren, spoten in afwachting van de komst van de brandweer, enkele brandblussers leeg op de rokende wagen. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren maar dat mocht niet baten. Parket Oost-Vlaanderen stelde een verkeersdeskundige aan om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Door het ongeval bleef de N42 richting Wetteren tussen het rondpunt en de Leenstraat een hele tijd afgesloten voor het verkeer.