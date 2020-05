Man (28) uit Ninove overlijdt na klap tegen werfkraan in Zottegem: “Willem was heel joviale kerel, die met iedereen goed overeenkwam” Frank Eeckhout Claudia Van den Houte

06 mei 2020

01u23 118 Zottegem In de Elenestraat in het Oost-Vlaamse Zottegem is de 28-jarige Willem L. uit Ninove dinsdagavond kort na 23 uur met zijn wagen op een kraan gereden. Hij overleed ter plaatse. Zijn overlijden is een schok voor zijn omgeving. “Hij was een vriendelijke, zachte en joviale mens”, vertelt Manu Stevens, die met hem in een carnavalsgroep zat. Door de klap viel de kraan op de woning van Wim De Moor. “Gelukkig is mijn slaapkamer aan de achterkant van de woning", prijst de man zich gelukkig. De aannemer had de kraan acht uur eerder geplaatst in de bouwput naast de weg.



De ravage in de Elenestraat in de Zottegemse deelgemeente Elene was enorm. Van de wagen van het slachtoffer bleef niets meer over. Willem L. was met de wagen vertrokken op de Meire in Strijpen. In een flauwe bocht naar links in de Elenestraat, zo’n 400 meter voor het kruispunt ter hoogte van ‘t Hof van Oranje, verloor de twintiger de controle over zijn stuur. Zijn wagen schoot op het voetpad waar hij een betonnen paaltje raakte. Enkele tientallen meters verder kwam de wagen terug op de rijbaan, waarna hij aan de overkant van de weg in een bouwput tegen een werfkraan knalde. De bestuurder liet daarbij het leven. Door de klap kantelde de kraan in de woning van Wim De Moor.

Zware klap

“Ik was om 22.15 uur in bed gekropen. Nog geen uur later schrok ik wakker. Ik had een klap gehoord maar kon die niet thuisbrengen. Ik wilde het licht aansteken, maar de elektriciteit was uitgevallen. De deur van mijn slaapkamer kreeg ik amper open. Op de overloop hing een stofwolk en de vloer lag vol puin. Op de tast ging ik naar beneden, opende de voordeur en zag de kraan in het dak van mijn woning liggen. Aan de overkant van de straat stonden enkele mensen naast een verhakkelde wagen. Pas dan besefte ik dat er een wagen tegen de kraan geknald was", getuigt Wim De Moor.

Ravage

De ravage in de woning van Wim is enorm. “Het dak is volledig vernield. Aan de voorkant heb ik een saunaruimte en badkamer. Ook die liggen aan gruizelen. De brandweerpost van Zottegem heeft meteen enkele stuttingswerken uitgevoerd. Gelukkig wonen mijn ouders naast mij waardoor ik meteen onderdak heb voor de komende dagen. Maar veel heb ik deze nacht toch niet geslapen", geeft de man nog mee. Burgemeester Jenne De Potter (CD&V) kwam meteen na het ongeval ter plaatsen. “Ik heb een stabiliteitsingenieur opgevorderd om te kijken of er geen instortingsgevaar is”, zegt hij. Het takelen van de kraan begon pas woensdag kort voor de middag, waardoor de Elenestraat uren afgesloten bleef voor het verkeer.

Carnavalist

Slachtoffer Willem L. werkte als expediteur in slachthuis Adriaens in Velzeke. Hij woonde samen met zijn vriendin in een appartement in Appelterre (Ninove). Willem was samen met zijn vriendin ook carnavalist. Manu Stevens heeft samen met hen in carnavalsgroep NKV Zig Zag Bleukes gezeten: “Ik ken Willem nu twee à drie jaar. Ik leerde hem kennen via zijn vriendin, die al vele jaren lid is van NKV Zig Zag Bleukes. We gingen samen regelmatig naar carnavalsfuiven en andere activiteiten. Willem was een heel joviale kerel. Hij was heel vriendelijk en gedienstig. Hij was zacht van karakter en niet snel kwaad te krijgen. Hij kwam ook met iedereen goed overeen”, aldus Manu Stevens.

“Ik was enorm geschrokken toen mijn vrouw me op het werk opbelde en me vertelde wat er gebeurd was. Ook mijn zoon is enorm aangedaan. Hij werkte tijdens het weekend samen met Willem en zijn vriendin in De Parel (taverne en feestzaal in Denderwindeke, red.). Hij was nog zo jong.”



