Make Belgium Great Again: Zottegem zamelt klein elektro in Frank Eeckhout

16 oktober 2019

12u25 0 Zottegem Zottegem neemt deze week deel aan de gemeentestrijd die Recupel afgelopen zondag via het VTM-programma Make Belgium Great Again lanceerde. In dat programma werd opgeroepen om zoveel mogelijk klein elektro in te zamelen.

“We roepen alle inwoners op om heel snel hun kapot klein elektro in te leveren in het recyclagepark of op de parking van Sanitary. Om nog meer mensen te overtuigen om klein elektro in te zamelen, hebben we ervoor gekozen om ook in het centrum een inzameling te doen. Tot vrijdagmiddag 14 uur kunnen alle burgers terecht in de container op de parking van Sanitary”, laat schepen van leefmilieu Leen Goossens (CD&V) weten.

In het containerpark kan klein elektro nog tot zaterdag 19 oktober ingeleverd worden. “Deelnemende gemeenten kunnen een containerparkconcert van Koen Wauters en Jonas Van Geel winnen. Een extra motivatie om eindelijk het oude of kapotte elektro in te zamelen en te recupereren tot nieuwe grondstoffen. De volledige inzamelperiode van ‘De Grote Kleine Elektro Strijd’ loopt nog tot 29 november, de specifieke gemeenteactie loopt slechts tot zaterdag. Snel zijn is dus de boodschap dus”, voegt burgemeester Jenne De Potter (CD&V) daar nog aan toe.