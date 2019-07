Macekliers verwelkomen vier nieuwe leden Lieke D'hondt

09 juli 2019

11u02 0 Zottegem De Gilde van de Macekliers in Zottegem mag vier nieuwe leden verwelkomen. Hans De Cnijf, Rudy Cornelis, Germain Bonne en Karel Van Caenegem hebben de toelatingsproef om toe te treden met succes afgelegd.

De toetreding tot de Macekliers start met een kroegentocht langs de stamcafés van de gilde, waarna de kandidaat-Macekliers een doopproef moeten afleggen. Ze moeten drie liter Zottegems bier drinken en 500 gram varkensvlees eten. Vervolgens moeten ze het beste van zichzelf geven tijdens het lied van de Macekliers. “De kandidaten zijn met brio geslaagd in de uitdaging”, zegt voorzitter Luc De Pessemier. De gilde bestaat nu uit 24 leden in is bijna volzet. Jaarlijks doen ze verschillende uitstappen, zoals een dropping en sterzingen met Driekoningen.

