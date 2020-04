Macekliers bezorgen woonzorgcentra vroeg paasgeschenk: "Kleine attentie voor verzorgers, verplegers, onderhoudspersoneel en iedereen die vandaag werkt in de rusthuizen” Koen Moreau

04 april 2020

14u49 0 Zottegem De Gilde van de Macekliers uit Zottegem trok bij de start van paasvakantie naar de rust- en zorginstellingen die jaarlijks bezocht worden voor een Driekoningen optreden.

“Telkens worden we koninklijk ontvangen in De Bron op de Heldenlaan en in de Marie Popelinstraat, in Woonzorgcentra De Vlamme, BruggenPark en Triamaant, in Brakel in Residentie Neerhof en het Sint Franciscus tehuis alsook in Zwalm in Huize Roborst. We besloten daarom die mensen nu een pluim te geven voor het werk dat ze leveren”, luidt het.

Met een speciale rondgang werden verzorgers, verplegers, onderhoudspersoneel en alle anderen die vandaag in de rusthuizen werkt vanop veilige afstand een kleine attentie aangeboden. “Een kleine moeite in vergelijking met de enorme inzet die die mensen vandaag tonen tijdens de coronacrisis.”