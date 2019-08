Maandag start heraanleg klinkers in Hoogstraat Frank Eeckhout

23 augustus 2019

14u41 0 Zottegem Als alles volgens schema verloopt, start een aannemer maandag met de heraanleg van de kapotte klinkers in de Hoogstraat in Zottegem.

Op 17 november 2014 ging in Zottegem de langverwachte stadskernrenovatie van start. Maar al van bij het begin doken er problemen op met de klinkers. Ook vandaag nog veroorzaken de klinkers heel wat ergernis, want nu moet een deel van de Hoogstraat opengebroken en heraangelegd worden. Na overleg met de handelaars heeft het stadsbestuur beslist om op 26 augustus van start te gaan met de herstellingswerken. “De voorbije jaren zijn er heel wat inspanningen gebeurd om ons stadscentrum mooier en aangenamer te maken. Jammer genoeg zijn we hierbij op enkele problemen gebotst, die ervoor zorgen dat we ook vandaag nog steeds herstellingen moeten uitvoeren aan het geleverde werk. Iedereen die geregeld door Zottegem rijdt weet dat het laatste stukje van de Hoogstraat er het slechtst aan toe is”, stelt schepen van Openbare Werken Matthias Diependaele vast.