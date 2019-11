Lovende woorden voor Les Abris in Michelingids Frank Eeckhout

19 november 2019

14u44 0 Zottegem Restaurant Les Abris in Oombergen heeft een vermelding gekregen in de Michelin gids. Na een 13,5 op 20 in Gault&Millau is dat een tweede bekroning op korte tijd.

“Kristof Timmermans en sommelier Tijs Coessens leerden elkaar kennen bij Marcus in Deerlijk. Vandaag volgt het ervaren duo hun droom in deze zwierige zaak. De chef brengt leven in zijn gerechten dankzij een sterke kruiding. Met perfecte cuissons en interessante garnituren benadrukt hij de kwaliteit van het hoofdgerecht", schrijft de gids. De zaakvoerders reageren verheugd op de vermelding. “Wij zijn heel trots om na de mooie score in Gault&Millau een mooie vermelding te krijgen in de Michelin-gids. Hard werken wordt altijd beloond en dit geeft opnieuw motivatie om onze gasten extra te verwennen en onze droom te blijven verwezenlijken.”