Louie Van Rijsselberge verkozen in nationaal bestuur Jongsocialisten

24 november 2019

Zottegems sp.a-gemeenteraadslid Louie Van Rijsselberge is in Gent verkozen tot nationaal bestuurslid van de Jongsocialisten. Hij wil als bestuurslid de jongerenbeweging nieuw leven in blazen en de politiek dichter tot bij jongeren brengen.

“Wij hebben er als partij en beweging moeilijke jaren opzitten, maar nu moeten we onszelf re-kalibreren en heruitvinden. Ik wil de komende jaren met de Jongsocialisten meeschrijven aan een politiek verhaal waar mensen weer in kunnen geloven en dan vooral de jongere generaties. Ook zij willen een perspectief, van bijvoorbeeld een leefbaar klimaat, goede toekomstige werkomstandigheden of de zekerheid op een degelijk pensioen. Die vragen zijn brandend actueel voor hen en het is aan ons om te tonen dat het ook anders kan dan dat er hen nu wordt verteld, dat we ook nog in de toekomst een maatschappij kunnen bouwen die voor iedereen werkt. Dat hoop ik ook samen met de moederpartij sp.a te kunnen doen, al zullen we altijd kritisch zijn en de standpunten van onze beweging en jongeren met hand en tand verdedigen. Ik kijk er alleszins geweldig naar uit om met deze nieuwe bestuursploeg te strijden voor een gelijkwaardige en eerlijke samenleving en meer jongeren warm te maken voor ons project", laat Van Rijsselberge waten.