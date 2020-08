Lokaal dienstencentrum Egmont sluit uit voorzorg opnieuw de deuren Frank Eeckhout

06 augustus 2020

11u55 1 Zottegem Volgend op eerder genomen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus in Zottegem in te dijken, neemt ook het Lokaal dienstencentrum (LDC) Egmont de nodige voorzorgen. Daarom heeft het stadsbestuur beslist de deuren van het LDC voorlopig te sluiten en alle geplande activiteiten te annuleren.

“Net zoals bij alle coronamaatregelen, was ook dit een moeilijke maar noodzakelijke beslissing, zeker gezien de extra kwetsbare doelgroep van het LDC. Hoewel steeds alle veiligheidsvoorzorgen genomen werden, zien we geen andere mogelijkheid en moeten we als stadsbestuur onze verantwoordelijkheid durven nemen”, zegt burgemeester Jenne De Potter (CD&V). “Desondanks nemen we deze beslissing met pijn in het hart. We beseffen dat het LDC een plaats is waar senioren steeds terechtkunnen en een luisterend oor vinden. We hopen op begrip dat dat even niet mogelijk is en verzekeren hen dat onze medewerkers de komende weken alles in het werk stellen om een aangepaste dienstverlening te kunnen aanbieden. In tussentijd kunnen ze nog steeds telefonisch terecht bij het LDC”, benadrukt de burgemeester.

Het LDC is telefonisch bereikbaar op het nummer 09/364.56.95 van maandag tot vrijdag, van 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 17 uur. Het stadsbestuur laat ook weten dat het Dagverzorgingscentrum Egmont open blijft gezien de kleinere groep bezoekers die extra zorg nodig hebben. Alle nodige veiligheidsmaatregelen worden zeer strikt opgevolgd en er wordt met een volledig gescheiden personeelsgroep gewerkt.