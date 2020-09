Lokaal dienstencentrum Egmont herstart groepsactiviteiten Frank Eeckhout

04 september 2020

09u42 0 Zottegem Het stadsbestuur van Zottegem heeft deze week beslist om de groepsactiviteiten in lokaal dienstencentrum Egmont te hervatten. Alle nodige veiligheidsmaatregelen worden strikt in acht genomen zodat het LDC een veilige plaats is waar bezoekers met een gerust hart terecht kunnen.

Een knutselnamiddag, taal- en ICT-cursussen, een wekelijkse turnles, een wandeling, spelnamiddag of fietstocht: deze activiteiten staan de komende weken al op de agenda. Inschrijven voor de activiteiten kan via email naar ldcegmont@ocmw.zottegem.be of op het nummer 09/364.56.95. Het onthaal van het lokaal dienstencentrum is toegankelijk van 9 uur tot 12 uur. De volledig kalender met data en meer informatie over alle activiteiten vind je op www.zottegem.be/LDCEgmont.

“We volgen de evolutie van de verspreiding van het coronavirus op de voet. Indien het aantal besmettingen in de regio zou stijgen, en er zich wijzigingen in de dienstverlening van het lokaal dienstencentrum opdringen, communiceert het lokaal dienstencentrum rechtstreeks met zijn bezoekers via een nieuwsbrief. Zij roepen dan ook alle geïnteresseerden op om hun naam en (e-mail)adres te bezorgen aan het Lokaal Dienstencentrum Egmont, zodat ze iedereen tijdig kunnen verwittigen van mogelijke wijzigingen in de dienstverlening", laat schepen van Sociale Zaken Peter Vansintjan (CD&V) weten.

Kom je naar het lokaal dienstencentrum? Schrijf vooraf in en hou je tijdens het bezoek aan de voorzorgregels.