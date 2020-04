Lions Club Zottegem schenkt 3.000 euro aan vzw Welzijnswerk Ommekaar & Lichtpunt

Lieke D'hondt

06 april 2020

11u04 2 Zottegem Het is voor Lions Club Zottegem belangrijk om lokale organisaties en verenigingen te steunen en dus heeft de serviceclub besloten om in deze bizarre tijden een extra cheque van 3.000 euro uit te schrijven voor vzw Welzijnswerk Ommekaar & Lichtpunt.

In normale omstandigheden zou de Lions Club een evenement organiseren voor de vzw Welzijnswerk Ommekaar & Lichtpunt, maar de coronacrisis gooit roet in het eten. “Door het coronavirus zien wij ons genoodzaakt het evenement uit te stellen”, zegt persverantwoordelijke Jan de Maesschalck. “We begrijpen natuurlijk wel dat verenigingen zoals Lichtpunt en de hulpbehoevenden die bij hen aankloppen in deze tijd net nood hebben aan extra steun. Daarom hebben we besloten ons spaarpotje aan te spreken. Het evenement dat gepland was in juni, zal op een latere datum doorgaan en uiteraard zal de opbrengst daarvan opnieuw naar de meest hulpbehoevenden in onze regio gaan.”

Bij de vzw Welzijnswerk Ommekaar & Lichtpunt zijn ze maar wat blij met de schenking. “De steun is op dit moment dubbel zo hard nodig”, vertelt Regine Henau. “Onze bevoorrading lijdt onder de coronacrisis en de nood aan hulp van onze vereniging neemt permanent toe. We zijn dan ook dankbaar voor deze bijkomende ondersteuning.”