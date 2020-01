Liliane De Lange vraagt losloopweide voor honden en dierenbegraafplaats Frank Eeckhout

28 januari 2020

09u36 0 Zottegem Liliane De Lange vraagt het stadsbestuur van Zottegem om werk te maken van een losloopweide voor honden en een dierenbegraafplaats. “Voor alleenstaanden is een huisdier vaak hun beste vriend. Daarom moeten we voor de huisdieren en hun baasjes iets extra doen", zegt Liliane.

Liliane De Lange zetelt voor Open Vld in het Bijzonder Comité Sociale Dienst in Zottegem. Maar ook dierenwelzijn ligt haar nauw aan het hart. Elke ochtend is ze al vroeg uit de veren om haar hond uit te laten. “Een losloopweide voor honden zou ook het sociaal contact tussen de baasjes bevorderen. Terwijl hun viervoeters ravotten kunnen de baasje een praatje slaan. Een ideale locatie voor de inwoners uit het centrum kan een stuk grond aan het kasteel van Egmont zijn. Een grote kost is dat niet want er zijn enkel een omheining, een hondenpoepafvalbakje en eventueel enkele speelelementen nodig", zegt Liliane.

Daarnaast denkt Liliane ook aan mensen die afscheid moeten nemen van hun huisdier. “Die dieren maken vaak deel uit van het gezin wat het afscheid heel emotioneel maakt. Steeds meer mensen voelen de noodzaak om op een passende manier afscheid te nemen van hun huisdier. Het zou voor hen een grote stap voorwaarts betekenen als er in onze stad een dierenbegraafplaats zou komen", besluit Liliane.

Schepen van Dierenwelzijn Evert De Smet (N-VA) heeft zeker oren naar een uitloopweide voor honden. “Ik ben daar zelf ook een grote voorstander van. Alleen lijkt mij de locatie aan het kasteel van Egmont niet zo geschikt. Een uitloopweide aan sportcomplex Bevegemse Vijvers draagt mijn voorkeur weg omdat de ruimte daar groter is. Wat een begraafplaats voor dieren betreft, moeten we er de wetgeving eens op nakijken. Ook hier zeg ik geen nee tegen", reageert De Smet.