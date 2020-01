Lili en Marleen, niet op het scherm maar op de planken van OC Sint-Goriks Frank Eeckhout

23 januari 2020

16u00 0 Zottegem Sint-Goriks-Kring brengt in maart een toneelopvoering over de populaire televisiereeks Lili en Marleen.

Het verhaal gaat over Rik en zijn dochter Nieke. Rik is een sjacheraar, die eigenaar is van café De Lichttoren, dat uitgebaat wordt door zijn zus Lisa. Het verhaal begint enkele dagen voor de bevrijding in 1945 met Stavros die ontsnapt is uit krijgsgevangenschap en onderdak zoekt. Nieke papt inmiddels aan met een Duitse soldaat en houdt er ook een blijvende herinnering aan over. Lili en Marleen is een ontspannende komedie waar Jef en Ida hun steentje toe bijdragen en waar het nostalgie troef is. De opvoeringen vinden plaats op 14, 21, 22, 27 en 28 maart. Kaarten kunnen nu al besteld worden bij de leden en op het nummer 0468/13.21.05 tussen 18 en 21 uur.