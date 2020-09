Light versie van More Blues Fest in Pasta & Blues Frank Eeckhout

17 september 2020

18u19 1 Zottegem Filip Morre organiseert dit weekend een light versie van zijn More Blues Fest. Hij doet dat op het terras van zijn horecazaak Pasta & Blues in Grotenberge.

Derde keer goede keer dan maar want al twee keer keer annuleerde Filip Morre zijn blues festival. De uitbater van Paste & Blues bleef echter niet bij de pakken zitten en bokste een light versie van More Blues Fest in elkaar. “Niet qua namen want de affiche oogt best indrukwekkend. De light versie zit hem in de toeschouwers. Om veiligheidsredenen kunnen er maar 120 personen een zitje krijgen. Daarom is het nodig om je plaats te reserveren. Dat kan via mail naar filipmorre@gmail.com of op het nummer 0475/63.24.94. De line up en de toegansprijzen zijn te vinden op de Facebookpagina More Blues Festival.