Ligdagprijs woonzorgcentrum Egmont geïndexeerd: éénpersoonskamer kost 120 euro meer per jaar Frank Eeckhout

15 november 2019

12u52 4 Zottegem De ligdagprijs van woonzorgcentrum Egmont in Zottegem gaat met 120 euro omhoog. “Dat kunnen wij niet goedkeuren", zegt voormalig OCMW-voorzitter Kurt De Loor (sp.a). Schepen van Sociale Zaken Peter Vansintjan (CD&V) reageert verbolgen. “ Het gaat over een indexering van de prijs zoals Kurt De Loor in het verleden ook heeft gedaan.”

Kurt De Loor en zijn collega-gemeenteraadslid Nadine Stalpaert zijn heel duidelijk: “Op de agenda van de OCMW-raad van maandag 18 november staat de indexering van de ligdagprijs in woonzorgcentrum Egmont. Voor een kamer zullen bewoners vanaf 1 januari 2020 meer dan tien euro per maand of bijna 130 euro per jaar extra betalen. Het gaat om een indexering, maar die kunnen wij deze keer niet goedkeuren. De voorbije maanden gaat het echt steil bergaf met het woonzorgcentrum. Wij kunnen niet accepteren dat bewoners meer centen moeten neertellen voor minder zorg.”

Meer werkdruk

Volgens Nadine Stalpaert neemt de werkdruk in het woonzorgcentrum met de dag toe. “Veel personeelsleden kunnen de aanhoudende druk niet meer aan, vallen uit en worden niet vervangen. Ook mensen die met pensioen gaan of ontslag nemen worden niet vervangen. De personeelsleden doen hun uiterste best omdat ze fier zijn op hun werk, maar ze krijgen de tijd en de middelen niet om de zorg te geven die ze zouden willen geven. Dit geldt voor alle diensten en gaat zowel over verpleegkundigen, zorgkundigen, keukenmedewerkers, poetspersoneel,... Ze kunnen het gewoon niet meer bolwerken en daar lijdt de kwaliteit onder. We krijgen steeds meer verhalen te horen zowel van personeelsleden als van bewoners en hun familie. Het is echt zorgwekkend.”

Investeren in personeel

Kurt De Loor vindt dat het stadsbestuur net moet investeren in personeel zodat de kwaliteit kan gegarandeerd worden. “Zorg mag geen bandwerk worden, personeelsleden moeten opnieuw de tijd krijgen om echt voor mensen te zorgen. Enkel zo krijg je tevreden bewoners en tevreden personeelsleden. In het verleden hebben we altijd sterk geïnvesteerd in ons woonzorgcentrum en andere dienstverlening. Een nagelnieuw gebouw en zorg van topkwaliteit. Ze kwamen van ver kijken naar ons woonzorgcentrum omdat de dienstverlening er zo goed was", besluit De Loor misnoegd.

Minimale verhoging

Schepen van Sociale Zaken Peter Vansintjan is duidelijk: “De verhoging is minimaal, maximum 10 euro per maand en niet meer dan 10 euro zoals De Loor aanhaalt. De andere beweringen van sp.a stroken evenmin met de dagelijkse realiteit in het woonzorgcentrum, want we blijven wel investeren in goede zorg. We maken momenteel zelfs een oefening om de dienstverlening nog te verbeteren, precies omdat we absoluut de kwaliteit van de zorg willen behouden. Verder worden er geen personeelsleden ontslagen. De werkdruk is dus evenmin gestegen", weerlegt Vansintjan de aantijgingen.