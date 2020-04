Lifestyle etalage in De Ké Bar Food and Wine promoot lokale handelaars Frank Eeckhout

15 april 2020

15u23 0 Zottegem Met een lifestyle etalage in De Ké Bar Food and Wine voeren zaakvoerder Jurgen, Patricia en Thomas promotie voor enkele Zottegemse handelaars. “Als onze klanten om hun afhaalmaaltijden komen, moeten ze langs etalagepoppen en promotiemateriaal van enkele collega handelaars passeren. We hopen hen te triggeren om ook bij hen iets te kopen", zegt Jurgen Claeys.

Kleding Michiels/ Moods, Lingerie Poupette, Schoenen H14, Optiek Claeys, bloemen Davy Crucke, Lingerie Bo Té, Kleding Excess, bakkerij Sint-Anna, Gifts@bar, Optiek Van de Keere, Juwelier Paul en Yves Rocher. Niet meteen zaken die je denkt tegen te komen als je een restaurant binnenstapt om je bestelling af te halen. In De Ké Bar Food and Wine kom je al die zaken wel tegen. “Door de coronacrisis hebben heel wat handelaars het vandaag moeilijk. Daarom heb ik de handelaars van Zottegem Winkelcentrum gecontacteerd om een lifestyle etalage te maken in onze zaak. Zottegem telt immers veel mooie boetieks en andere winkels. Alle info over de deelnemers is verkrijgbaar bij ons op de afhaaldienst. Zolang de crisis duurt, zetten wij onze traiteurdienst verder. Alle info daarover is te vinden op www.deke.be", zegt Jurgen.