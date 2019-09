Lierde en Zottegem keuren heraanleg barslechte Bonte(straat) opnieuw goed Frank Eeckhout

20 september 2019

14u09 0 Zottegem Lierde en Zottegem hebben de heraanleg van de Bonte(straat) opnieuw goedgekeurd. Dat was nodig nadat Milieufront Omer Wattez (MOW) klacht had ingediend tegen de heraanleg. “MOW wil de kasseien in de straat behouden, maar houdt geen rekening met de woonkwaliteit van de omwonenden en de grote verbeteringen die het project inhoudt op het vlak van veilig fietsen en waterzuivering", zeggen de burgemeesters.

Op 24 januari keurde de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen de omgevingsvergunning voor de werken aan de Bonte (in Lierde) en de Bontestraat (in Zottegem) goed. Een maand later tekende MOW beroep aan tegen deze beslissing waardoor de werken vertraging oplopen. “Wij begrijpen dit niet. Het beroep is des te vreemder, omdat toch een aantal leden van de raad van bestuur van MOW fervente fietsactivisten zijn en ze door dit beroep ook verhinderen dat er 1,5 kilometer veilig fietspad wordt aangelegd”, reageerden de burgemeesters toen.

Toerisme

Volgens MOW dateert de kasseistrook uit het midden van de negentiende eeuw en is ze uniek voor de streek. “Kasseien zijn niet alleen veel klimaatvriendelijker dan asfaltwegen, ze zijn ook een typische en herkenbare trekpleister voor fietsers en wandelaars. Omringd door velden, weilanden, bomen en groene bermen maakt de Bonte(straat) deel uit van prachtige wandel- en fietsroutes. Zo biedt de straat de gelegenheid aan mensen uit de streek en dagjestoeristen om met volle teugen van de schoonheid van de streek te genieten”, zegt MOW.

Met verzakte kasseien en stroken asfalt om enkele putten te vullen ligt de Bonte(straat), die Zottegem met Lierde verbindt, er echter barslecht bij. “Dat bezorgt de bewoners heel wat trillingen en geluidsoverlast. Wagens rijden er veel te snel, wat de straat bovendien gevaarlijk maakt voor fietsers. Daarom hebben we samen met de gemeente Lierde een plan opgemaakt om de Bonte(straat) te vernieuwen. In dat plan wordt het opbreken van de bestaande infrastructuur en riolering, het aanleggen van een gescheiden rioolstelsel en het bouwen van een ondergronds bufferbekken ter hoogte van de N8 voorzien. Daarbij wordt de rijweg over een breedte van 5,40 meter in asfalt heraangelegd en komt er aan beide zijden van de weg een breed fietspad. In de straat worden ook twee snelheidsremmers aangelegd”, zegt de Zottegemse burgemeester Jenne De Potter (CD&V).

Milieufront Omer Wattez wil dat de asfaltverharding wordt vervangen door kasseien. Maar de Bonte(straat) is niet opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed. De wegverharding zal dus niet altijd in kasseien zijn geweest Burgemeester van Lierde Jurgen Soetens

Tijdens het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunning heeft het Milieufront Omer Wattez bezwaar ingediend tegen de geplande werken. “Ze willen dat de geplande asfaltverharding wordt vervangen door kasseien. Deze klacht werd zowel door Zottegem als door Lierde weerlegd. De Bonte(straat) is niet opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed. De wegverharding zal dus niet altijd in kasseien zijn geweest. Geluidsarme asfaltverharding geeft de bewoners een kwalitatieve leefomgeving. Temeer omdat de Bonte(straat) een belangrijke doorgangsweg is, ook voor het openbaar vervoer”, voegt Jurgens Soetens (VoorLierde) daar aan toe.

Toch moesten beide gemeentebesturen de heraanleg van deze weg opnieuw voorleggen aan de gemeenteraad. De ongewijzigde plannen werden zowel in Zottegem als in Lierde goedgekeurd. “Eens het gewest de vergunning aflevert, starten we met de aanbesteding, ongeacht een nieuwe klacht van MOW", geeft Soetens nog mee.