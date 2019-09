Lid van meerderheid op reis: Geen gemeenteraad in oktober Frank Eeckhout

23 september 2019

10u40 1 Zottegem De gemeenteraad volgende maand in Zottegem moet wijken omdat één lid van de meerderheid vakantieplannen heeft. Hierdoor hebben CD&V en N-VA geen meerderheid meer. “Dit is een aanfluiting van onze democratie. De lokale besluitvorming stopt omdat één gemeenteraadslid op vakantie trekt. Dat is echt te zot voor woorden", reageert de oppositie.

Op het einde van de gemeenteraad kondigde het stadsbestuur aan dat de gemeenteraad in oktober niet bij elkaar geroepen wordt. De reden hiervoor? Eén van de gemeenteraadsladen van N-VA gaat met vakantie en daardoor hebben CD&V en N-VA geen meerderheid in de gemeenteraad. De oppositie reageert verbolgen. “Van in het begin van deze legislatuur stelden wij dat een meerderheid met slechts één zetel krap is om goed te kunnen besturen. N-VA en CD&V lachten dit argument weg. De legislatuur is nog maar begonnen en onze stad is al de dupe van deze politieke blufpoker,” stelt Lode Bruneel (Open Vld).

De socialisten vinden het annuleren van de zitting een compleet gebrek aan respect voor de lokale democratie en de taak van de gemeenteraad. “Het getuigt bovendien ook van weinig betrokkenheid bij onze stad. In de vorige bestuursperiode hadden we dezelfde krappe meerderheid. Maar wat nu gebeurt na 9 maanden, is nooit voorgevallen in de 6 voorbije jaar. De data van de gemeente-en OCMW-raden werden al maanden op voorhand doorgegeven aan alle raadsleden. Als een gemeenteraadslid beslist om op vakantie te gaan als er een gemeenteraad is vastgelegd, is dat zijn goed recht, maar dan moet je daarvoor de lokale besluitvorming niet lamleggen. Niet voor vakantieplannen van gemeenteraadsleden van de meerderheid, niet voor die van de oppositie. Dit getuigt van een ongezien amateurisme", reageert Kurt De Loor.

Ook Heidi Schuddinck (Groen) sluit zich aan bij de kritiek. Onze gemeenteraden duren telkens al tot een stuk na middernacht. En nu moeten we een gemeenteraad én OCMW-raad overslaan omdat iemand van de meerderheid op vakantie vertrekt? Dat hou je toch niet voor mogelijk. Dit getuigt van een absoluut gebrek aan vertrouwen. Zottegem verdient beter dan dit.” Bij wijze van protest zullen alle leden van de oppositie hun vakantieplannen doorgeven aan de voorzitter van de gemeente- en OCMW-raad. “We willen op die manier nagaan of alle gemeenteraadsleden op dezelfde manier zullen behandeld worden", luidt het.