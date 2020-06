Lichte bestelwagen uitgebrand in Kollegestraat Frank Eeckhout

09 juni 2020

Zottegem In de Kollegestraat in Zottegem is dinsdagmorgen omstreeks 5 uur een lichte bestelwagen uitgebrand.

De witte bestelwagen was reglementair achtergelaten op de parkeerstrook in de Kollegestraat. Rond 5 uur verwittigden omwonenden brandweerpost Zottegem omdat de bestelwagen in lichterlaaie stond. De brandweer was snel ter plaatse maar de brandweermannen konden niet verhinderen dat de bestelwagen helemaal uitbrandde.