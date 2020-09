Liberalen gaan eenzame inwoners bezoekje brengen: “Omdat het beleid hierin faalt” Frank Eeckhout

19 september 2020

10u15 0 Zottegem De Zottegemse liberalen zijn van plan om eenzame inwoners op te beuren met een bezoekje. “Het gaat niet alleen om oudere mensen. Ook jongeren zitten in deze gezondheidscrisis vaak alleen. En als de stad geen initiatief neemt, doen we het zelf wel", zegt Liliane De Lange.

Eenzaamheid is moordend. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat eenzaamheid dodelijker is dan roken en drinken. Toch krijgt deze problematiek niet de aandacht dat het verdient. “Wij streven ernaar mensen hiervan bewust te maken en willen onze stad aansporen om haar verantwoordelijkheid hierin op te nemen. De corona-epidemie woedt immers onverminderd voort. Om ieders fysieke gezondheid zoveel als mogelijk te vrijwaren, worden burgers aangespoord om hun sociale contacten te beperken. De beperking van sociale contacten brengt op zich echter nieuwe problemen met zich mee. Ouderen en reeds kwetsbaren belanden verder in isolement. Wanneer zij een intieme band met een familielid of een beste vriend(in) missen, zijn de gevolgen vaak niet te overzien”, stelt Liliane De Lange.

Maar niet enkel de ouderen hebben het hard te verduren, ook heel wat jongeren voelen zich vaak eenzaam. “. Steeds meer jongeren gaan als vrijgezel door het leven. Veelvuldig contact met vrienden is dan essentieel voor het emotionele welzijn. De coronamaatregelen komen bij deze groep mensen dan ook hard aan. We kunnen ons allen voorstellen dat ouderen eenzaam zijn, maar blijken te vergeten dat dit geen ouderdomsziekte is. Ook jongeren, vrijgezellen en alleenstaanden worden tijdens deze epidemie hard getroffen", vult Lode Bruneel aan.

De liberalen vinden dat het stadsbestuur hierin schromelijk tekortschiet. “. In de beleidsverklaring gaf het huidige bestuur ook aan werk te willen maken van de strijd tegen vereenzaming. Wij moedigen hen graag aan om dit, nu de problematiek schijnbaar ongemerkt op het voorplan treedt, effectief werk van te maken. Op de komende gemeenteraad zullen wij hen onmiddellijk ook polsen naar hun concrete plannen en voorstellen. Want niets doen, dàt is moordend. We gaan echter niet wachten tot het stadsbestuur wakker schiet. Wie nood heeft aan een bezoekje of babbel, kan dat laten weten via onze Facebookpagina of via mail naar fractie@openvldzottegem.be", besluiten beide mandatarissen.