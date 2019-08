Lezing Prof. Dr. Danny De Looze bij Gezinsbond: “Een reis doorheen het maag-darmkanaal” Frank Eeckhout

08 augustus 2019

10u09 0 Zottegem Gezinsbond fusie Zottegem nodigt op donderdag 12 september om 20 uur Prof. Dr Danny De Looze, maag-darmspecialist in het UZ in Gent, uit voor lezing. Die lezing vindt plaats in CC Zoetegem in de Hospitaalstraat.

Prof. De Looze neemt je tijdens de lezing mee op een reis door het spijsverteringskanaal. Als een ervaren gids geeft hij een bevattelijke uitleg over enkele veel voorkomende spijsverteringskwalen en hoor je ook hoe darmkanker kan voorkomen worden. Het bevolkingsonderzoek in Vlaanderen krijgt bijzondere aandacht in deze uiteenzetting. Hij licht ten slotte ook een tipje van de sluier op over de miljarden bacteriën die in onze darmen leven en hoe deze ziekten kunnen veroorzaken. Kaarten zijn te verkrijgen bij Lieven Sonck op het nummer 0499/99.38.32 of bij Optiek Claeys op de Heldenlaan en kosten 5 euro voor leden en 8 euro voor niet-leden.