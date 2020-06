Leverancier rijdt eenrichtingsstraat verkeerd in: rijverbod en boete LDO

24 juni 2020

16u28 2 Zottegem De politierechter in Oudenaarde heeft een 20-jarige bestuurder een boete van 240 euro en een rijverbod van acht dagen opgelegd. De man reed bij een levering via de verkeerde rijrichting een eenrichtingsstraat in.

De jonge bestuurder moest voor een levering naar een school in Zottegem, maar stond aan de verkeerde ingang geparkeerd. Een leraar wees hem daarom de weg naar een andere ingang van het gebouw. De leverancier volgde de richtlijnen blindelings en reed de eenrichtingsstraat zomaar verkeerd in. Naast een boete en een rijverbod moet de man ook zijn praktisch rijexamen opnieuw afleggen. Hij is ondertussen beroepschauffeur geworden en zegt dat zijn kennis van de verkeersborden weer helemaal op punt staat.