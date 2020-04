Levenloos lichaam van vrouw aangetroffen in dakappartement: “Alles wijst op natuurlijk overlijden” Frank Eeckhout

22 april 2020

15u33 52

Zottegem In een dakappartement in de Kasteelstraat in Zottegem heeft de politie woensdagmorgen het levenloze lichaam van Carine N. aangetroffen. Omdat het om een verdacht overlijden ging, werd het parket op de hoogte gebracht. Uit onderzoek blijkt dat de vrouw een natuurlijke dood stierf.

Omstreeks 7 uur ‘s ochtends merkten buurtbewoners een combi van de lokale politie op voor residentie Denia rechtover het voormalige college in de Kasteelstraat. De agenten gingen daarna aanbellen bij de andere bewoners van de residentie om hen te melden dat hun bovenbuurvrouw Carine N. was overleden. Ze vroegen ook of de bewoners niets verdacht hadden opgemerkt, wat meteen het vermoeden van kwaad opzet deed rijzen.

De agenten vorderen een wetsgeneesheer om de doodsoorzaak vast te stellen, waarna een team van het labo van parket Oost-Vlaanderen ter plaatse kwam voor een sporenonderzoek. “Op het lichaam van de overledene werden geen tekenen van geweld aangetroffen. Er zijn ook geen aanwijzingen van kwaad opzet of tussenkomst van derden. Alles wijst op een natuurlijke dood", laat perscoördinator parket Oost-Vlaanderen Frank Van De Sijpe weten.