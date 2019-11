Les Abris komt Gault&Millau binnen met 13,5 op 20: “We koken niet voor punten, wel voor onze klanten” Frank Eeckhout

17u31 0 Zottegem Restaurant Les Abris in Oombergen komt Gault&Millau binnen met een score van 13,5 op 20. “Dat we na een jaar al met zo’n mooie score bedacht worden, stemt ons heel tevreden. Het is een erkenning voor het werk dat we leveren. Al koken we niet voor punten in een restaurantgids, maar voor onze klanten", zegt kok Kristof Timmermans.

Les Abris ligt een beetje verscholen langs de Steenweg op Aalst net voorbij kruispunt ‘t Vosken in Oombergen. Chef Kristof Timmermans en sommelier Tijs Coessens bouwen er sinds 18 september 2018 aan hun eigen zaak. “Al van kinds af zat het in mijn bloed, eerst kijken en daarna helpen bij mama in de keuken. Ik was van thuis uit dan ook verwend, als je opgroeit op het platteland weet je wat verse producten zijn en waar ze vandaan komen", vertelt Kristof.

Een opleiding in hotelschool Coovi in Anderlecht was een logische volgende stap. “Axel Dewit was mijn eerste echte horeca-ervaring. Nadien leerde ik de kneepjes van het vak pas echt kennen in Terborght. Anderhalf jaar later werd ik sous-chef in d’Hoogeschool, waar we het eerste seizoen van het befaamde “Mijn Restaurant” wonnen. Een jaar later volgde ik mijn vrouw naar Oost-Vlaanderen en maakte ik een korte tussenstop bij de broers Boxy. Iets helemaal anders dan wat ik gewend was, maar niettemin een ervaring die niet mocht ontbreken. Enkele jaren later leerde ik Tijs kennen. Al snel merkte ik dat de passie en gedrevenheid die ik heb voor de keuken, Tijs heeft voor het bedienen van de gasten. We sloegen de handen in elkaar om onze ervaring en passie over te brengen naar onze gasten in Les Abris", zegt Kristof.

Frans avontuur

Ook Tijs Coessens kreeg de horecamicrobe al op jonge leeftijd te pakken. “Tijdens mijn jeugdjaren stak ik graag een handje toe tijdens het opdienen bij de activiteiten van de plaatselijke verenigingen. Ook deed ik als 16-jarige weekendwerk in feestzalen De Vlaschaard in Lierde, eerst in de keuken en nadien in de zaal. Dat laatste bleek meer mijn ding te zijn. Nadien werkte ik in ’t Fonteintje in Sint-Lievens-Esse, daar leerde ik organiseren en zelfstandig werken. Een paar jaar later, tijdens het beëindigen van mijn opleiding tot sommelier in hotelschool Stella Matutina in Brakel, volgde ik stage in ‘t Oud Konijntje in Waregem. Daar heb ik 6,5 jaar gewerkt, tot de zaak sloot. Ik leerde er veel bij over zowel de wijn als over de bediening en mijn liefde voor het vak werd steeds sterker. Aangezien ik ook nog droomde van een buitenlands avontuur, greep ik de kans om voor het restaurant van Château Castigno (Assignan, Frankrijk, red.) te werken als sommelier. Ondanks deze prachtige ervaring, besloot ik toch terug te keren naar België. Zo kwam ik terecht in restaurant Marcus in Deerlijk, waar ik de sous-chef Kristof beter leerde kennen. Omdat wij dezelfde passie voor gastronomie delen, besloten we samen in zee te gaan en onze grote droom, “een eigen restaurant”, te realiseren", vult Tijs zijn zakenpartner aan.

Tijs en Kristof hebben ook een uitnodiging op zak voor de uitreiking van de Michelinsterren. “Op een ster rekenen we niet. Een vermelding in de gids zou al heel mooi zijn", besluiten ze eensgezind.