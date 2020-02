Leerrijke Science day voor zesdeklassers Sint-Barbaracollege Frank Eeckhout

09 februari 2020

15u16 0 Zottegem De zesdeklassers van het Sint-Barbaracollege in Zottegem werden door vier wetenschappers van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie ondergedompeld in de wereld van de biotechnologie.

Als inleiding vertelden de wetenschappers dat ze in labo’s werken en dat ze daar onderzoek doen naar de werking van ons lichaam, planten, gisten, bacteriën en virussen. Ze zoeken uit waarom bepaalde kinderen wel ziek worden en anderen dan weer niet. Zo zetten ze een eerste stap om een passend geneesmiddel te vinden. “We hebben ons DNA geïsoleerd. Dat ‘wolkje’ zag je in een proefbuisje. Het is crazy dat het ‘wolkje’ DNA alles kan vertellen over onszelf”, zegt Marie. Amélie vult aan: “We leerden met degelijke microscopen werken. Zo zagen we de cel van een komkommer, de cel van een schub van een goudvis en zoveel meer. We onderzochten ook stukjes hersenen en darm van een muis. Superleuk en onvergetelijk.”

Door echte wetenschappers naar de klassen te brengen wil het Sint-Barbaracollege de interesse in wetenschappen bij 11 en 12-jarigen aanwakkeren en hen enthousiast maken voor biowetenschappen.