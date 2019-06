Leerlingen Sint-Barbaracollege testen spelletjes voor zomervakantie uit Frank Eeckhout

27 juni 2019

12u36 0 Zottegem Het Sint-Barbaracollege in Zottegem organiseerde voor zijn 500 leerlingen een spelletjesmarkt op school. “Alles stond in het teken van bewegen, spelen en experimenteren", zegt directeur Marc Degroote.

De zonovergoten speelterreinen van de Heilig-Hartafdeling waren de uitgelezen site om deze laatste schoolweek sportief af te sluiten. “In aanloop naar de zomervakantie was er voor elk wat wils en de enthousiaste leerkrachten waren vurige, maar sportieve coaches van hun ploegen. Volksspelen, waterpistoolduels, touwspringen, vriendschapsspel, balsporten, een hindernisparcours maar ook blikken werpen, de keuze was eindeloos en de spelletjeskaart geraakte maar niet vol. Ideetjes te over op deze sportbeurs om tijdens de lange vakantietijd uit te proberen", lacht de directeur.