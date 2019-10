Leerlingen Richtpunt campus Zottegem tonen zonnewagen op Open Bedrijvendag Frank Eeckhout

Leerlingen van Richtpunt van het PTI campus Zottegem stellen op zondag 6 oktober hun 'Victor Solar' zonnewagen voor. Dat vindt plaats in Fabriek Energiek, het Oost-Vlaamse educatieve centrum voor hernieuwbare energie. Afgelopen schooljaar won de groep met die mini zonnewagen de prestigieuze Solar Olympics.

Wie zondag op Open Bedrijvendag Fabriek Energiek in Zelzate bezoekt, kan daar leerlingen van Richtpunt campus Zottegem tegen het lijf lopen. Samen met begeleidende leerkracht Johan Van Laere stellen ze er hun ‘Victor solar’ zonnewagen voor. Met het project gooiden de leerlingen Elektriciteit-electronica en Electromechanica enkele maanden geleden nog hoge ogen, toen ze de Solar Olympics 2019 wonnen. Deze wedstrijd voor secundaire scholen is een organisatie van de faculteit ingenieurswetenschappen van de KU Leuven en Agoria. Hierbij bedenken leerlingen een tof gadget op zonne-energie of ontwerpen een mini zonnewagen.

Fabriek Energiek is een nieuw educatief centrum voor hernieuwbare energie van de provincie Oost-Vlaanderen dat gevestigd is in de Achille De Clercqlaan in Zelzate. Op zondag 6 oktober kan je er onder andere terecht voor een rondleiding in een groot zonnepark en een bezoek aan een doe-dorp met verschillende demo’s. Het ‘Victor Solar’ team zal een workshop aanbieden, waarbij jongeren een creatief gadget kunnen bouwen met zonne-energie.