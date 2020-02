Leerlingen PTI gaan aan de slag met energiemeter Frank Eeckhout

14 februari 2020

14u12 1 Zottegem Alle leerlingen van Richtpunt campus Zottegem ( PTI) krijgen de komende weken een energiemeter mee naar huis. “Onder het motto ‘Meten is weten’ gaan ze aan de slag. Geluid, licht en CO2-meters geven soms verrassende waarden en met een warmtecamera kan je de energieverliezen in je woning opsporen”, zegt leerkracht en MOS-begeleider Kris Verheyen.

Op Richtpunt campus Zottegem krijgen de leerlingen uit het vijfde jaar een uurtje les van het MOS-team. Deze jongeren komen elke week samen om projecten voor te bereiden en bijkomend uitleg te geven aan andere klassen. “Via het project REG-ambassadeurs proberen ze de andere leerlingen bewust te maken dat iedereen moet meewerken aan een beter milieu. Tips als ‘doe het licht uit als je de kamer verlaat’, ‘sta maximum tien minuten onder de douche’, ‘isoleer leidingen’, ‘hang de gordijnen op de juiste manier’, ‘gebruik een deksel op de kookpot’ verminderen het energieverbruik en de CO2-uitstoot. Hierdoor zal de aarde minder snel opwarmen en het ijs trager smelten. Vanuit hun technische opleiding proberen we een antwoord te geven op vragen zoals ‘hoe kan je 38 centimeter isolatie in een dak monteren’, ‘hoe werkt een warmtepomp’ of ‘hoeveel isolatie zit er in vloeren en muren", zegt begeleider Kris Verheyen.

Om de lessen in de praktijk om te zetten krijgen alle leerlingen de komende weken een energiemeter mee naar huis. “Het energieverbruik van een diepvriezer, droogkast, telefoonlader en computer thuis zelf meten, maakt alles zoveel duidelijker. Tijdens verschillende vakken worden deze metingen dan verder besproken", aldus Verheyen.